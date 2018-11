Ucciso dai narcos e murato in una cantina: arrestato un altro killer, è di Monza

Ci sarebbe un altro colpevole per l'omicidio di Antonio Deiana, il 36enne accoltellato a morte nel 2012 e trovato a luglio 2018 sepolto sotto il pavimento di una cantina di un palazzo di Cinisello Balsamo. Nella giornata di venerdì 9 novembre gli agenti della polizia di Stato, su richiesta della Procura della Repubblica di Monza, hanno arrestato Nello Placido, 44enne di Monza; secondo gli investigatori sarebbe il complice di Luca Sanfilippo, residente nella palazzina in cui vennero trovati i resti, reo confesso dell'omicidio e arrestato nell’immediatezza del ritrovamento. Placido, ristretto nel carcere di Monza, deve rispondere delle accuse di concorso in omicidio aggravato dalla premeditazione e soppressione di cadavere.

La scomparsa e l'omicidio

Antonio Deiana era scomparso il 20 luglio 2012 quando, a bordo della sua moto Kawasaki, era uscito dalla sua abitazione e non fece più ritorno; era il fratello di Salvatore, scomparso l'8 marzo del 2009 e trovato cadavere in un bosco nel febbraio 2015, ucciso da alcuni affiliati alla 'ndrangheta. A sei anni esatti dalla scomparsa di Antonio — il 20 luglio 2018 — Luca Sanfilippo aveva confessato e permesso alla polizia di trovare i resti della vittima. Sanfilippo aveva detto di aver ucciso Deiana a coltellate dopo un litigio scoppiato per motivi di droga.

Le indagini

Dopo l'arresto le indagini erano proseguite: la confessione di Sanfilippo non aveva convinto gli investigatori che sin dal 2015 ipotizzavano che Placido fosse coinvolto nell'omicidio. I poliziotti hanno quindi utilizzato intercettazioni telefoniche e ambientali per rafforzare il quadro probatorio a carico di Placido. Nella giornata di venerdì le Squadre Mobili delle Questure di Milano e di Como e del Commissariato Greco Turro hanno arrestato il 44enne nella sua abitazione di Monza.