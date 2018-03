Neve a Monza, disagi in strada e nei sottopassi: mezzi spargisale in azione tutto il giorno

Mattinata difficile sulle strade di Monza a causa della neve. Le precipitazioni cadute nel corso della notte al risveglio giovedì mattina hanno coperto il capoluogo brianzolo con un manto bianco.

La neve sulle strade della città, dove a partire dalle 22 erano entrati in azione i mezzi spargisale, ha portato con sè alcuni problemi legati al ghiaccio e alla viabilità difficoltosa. Come confermato dal comune, le criticità principali sono emerse nei sottopassi e sulla viabilità secondaria dove alcuni tratti di carreggiata erano ghiacciati.

Per fronteggiare la neve, prevista anche per la giornata di venerdì, dalle dieci della mattina, in orario non di punta, in città sono entrati in azione i mezzi spargisale che resteranno operativi fino alle sedici. Sulla viabilità primaria invece – come la scorsa notte – le operazioni di salatura avranno inizio a partire dalle ore 22.

"Purtroppo le temperature molto basse non rendono efficace l'azione del sale a lungo e le previsioni confermano anche per la giornata e la prossima notte lo stesso trend: si raccomanda pertanto la massima prudenza alla guida. Si consiglia, se possibile, di limitare l’utilizzo dell’automobile" hanno reso noto dal municipio.

I disagi causati dal maltempo si sono fatti sentire anche lungo la rete ferroviaria dove, su disposizione di Rfi, è stato attivato lo "Stato di emergenza grave previsto nei Piani neve e gelo". La decisione di RFI ha comportato una riduzione di circa il 30% dell'offerta commerciale del servizio ferroviario regionale programmato in Lombardia.