Nuova allerta neve su tutta la Lombardia: le previsioni a Monza e in Brianza

Nuova allerta neve in Lombardia. La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso una comunicazione di ordinaria criticità (codice giallo) per rischio neve su tutta la regione valida dalla mezzanotte.

Anche per venerdì a Monza e in Brianza le previsioni del tempo annunciano precipitazioni e fiocchi bianchi. Dopo le prime nevicate, giovedì mattina, in alcune zone della città e nei sottopassi si sono verificati alcuni disagi a causa anche della presenza di ghiaccio lungo arterie secondarie.

Per tutta la giornata di giovedì i mezzi spargisale saranno operativi in città per risolvere le criticità legate alla viabilità e, a partire dalle 22, torneranno in azione gli operatori lungo la viabilità primaria. Il piano neve è stato disposto anche dalla provincia di Monza e Brianza per gli oltre duecento chilometri di strade provinciali.

Il maltempo ha causato disagi anche per i pendolari. Su disposizione di Rfi infatti Treniord ha comunicato che è stato attivato lo "Stato di emergenza grave previsto nei Piani neve e gelo". La decisione di RFI ha comportato una riduzione di circa il 30% dell'offerta commerciale del servizio ferroviario regionale programmato in Lombardia.