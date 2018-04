"No tu No", spettacolo omaggio a Enzo Jannacci al teatro Binario 7

Sabato 7 aprile alle 21:00 e domenica 8, con doppia replica alle 16.00 e alle 21.00, prosegue al Teatro Binario 7 la tredicesima stagione di prosa Teatro+Tempo Presente, ideata da Corrado Accordino in collaborazione con Elio De Capitani. In scena "No tu no" uno spettacolo di parole e musica realizzato da Egidia Bruno per rendere omaggio al Maestro Enzo Jannacci.

Monologhi di attualità e vita quotidiana si intrecciano con le canzoni del grande artista milanese, arrangiate al pianoforte dal maestro Alessadro Nidi.

I temi trattati sono molteplici, flash di vita quotidiana in cui ogni individuo può riconoscersi e il fil rouge sono loro, le canzoni di Jannacci, dodici, tra le meno note, che ripercorrono la carriera dell'artista dagli anni '60 in poi, come la surreale Il cane con i capelli o la sociale La mia gente o anche la delicata e ironica Passaggio a livello. Lo spettacolo vuole essere un gesto di gratitudine nei confronti di un maestro generoso, un tributo allo sguardo artistico di un grande cantautore italiano.

Date spettacolo - sabato 7 aprile, ore 21.00 domenica 8 aprile, ore 16.00 e ore 21.00

Biglietti - intero € 18, Carta Più Feltrinelli € 15, ridotto € 12 (under25, over65), under18 € 6