Notte Bianca a Cesano Maderno, ecco le vie chiuse in centro: la mappa

Negozi aperti, musica e animazione. Venerdì 28 giugno a Cesano Maderno arriva la Notte Bianca. In occasione della manifestazione nel centro cittadino, lungo le strade situate nell'area coinvolta dall'evento, è stato istitutito il divieto di accesso ai veicoli. A renderlo noto è il municipio.

Il divieto sarà in vigore dalle ore 19 alla 1 di sabato 29 giugno. Le disposizioni valgono anche per i residenti.

Ecco le vie interessate dal divieto:

via Borromeo (da via Cantù a via Torrazzo)

via Sant'Antonio

via Nazario Sauro

via IV Novembre

piazza Vittorio Veneto

piazza Mons. Arrigoni

via Silvio Pellico (da piazza Vittorio Veneto a via Corti Lupi)

corso Libertà (dal centro a via Parini)

via Dante (dal centro a via Cardinal Ferrari)

via Torrazzo (da piazza Vittorio Veneto a via Milano)

via Alessandro Volta (da corso Libertà a via Ronzoni)