Ubriaco scappa dai carabinieri, scavalca un cancello e aggredisce i militari con una pianta

Ubriaco e stanco dopo una notte passata a una festa, sabato mattina un cittadino marocchino di 30 anni ha aggredito con un grosso arbusto i carabinieri che lo stavano inseguendo.

Il 30enne era in auto con un’amica, in via Brodolini, quando i militari, dopo averlo fermato per un controllo, hanno scoperto che non aveva il permesso di soggiorno. Per paura di essere arrestato, lo straniero è sceso dall’auto ed è fuggito a piedi.

Ha saltato una recinzione, poi ha continuato a correre e si è nascosto tra alcune piante e arbusti. Scoperto, ha strappato una grossa frasca, e ha aggredito i carabinieri, che hanno avuto il loro bel da fare per riuscire a immobilizzarlo. Ora si trova nel carcere di Monza, in attesa del processo per direttissima.