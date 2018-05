Ubriaco picchia i carabinieri: denunciato

È stato denunciato per violenza e oltraggio a pubblico ufficiale un giovane di 28 anni, di nazionalità ecuadoriana. Il motivo? Ha malmenato i carabinieri. Una scena surreale quella avvenuta nella serata di domenica 27 maggio davanti alla sua abitazione di via Tagliabue a Nova Milanese.

L'uomo, come ricostruito dai militari, ha prima importunato i passanti che hanno allertato il 112. Quando sono arrivati i carabinieri della compagnia di Desio ha malmenato pure loro. E appena la moglie è intervenuta per tentare di calmarlo, è stata aggredita e maltrattata pure lei. Alla fine il giovane è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Desio per uno stato etilico acuto.