Travi malandate a causa dell'incidente: Novedratese chiusa per almeno 3 mesi

"Strada provinciale Novedratese chiusa totalmente al traffico per non meno di tre mesi": lo comunica la Provincia di Como all'esito del sopralluogo effettuato dopo che un camion ha danneggiato il ponte sulla provinciale a Carimate, in corrispondenza di via dei Giovi, nella mattina di lunedì 18 marzo. È questo l’esito del sopralluogo dei tecnici di Villa Saporiti.

Sul posto anche i vigili del fuoco per le verifiche sulla stabilità. Il mezzo pesante fuori sagoma ha lesionato la parte inferiore del ponte, tranciando i cavi dell'armatura di cemento. La strada era stata subito chiusa in via precauzionale nell'immediatezza dell'incidente per consentire le veriche ed evitare rischi. Sul posto per gestire la viabilità della trafficata arteria sono intervenuti polizia locale, carabinieri e polizia stradale.

Verso mezzogiorno la comunicazione della Provincia: Novedratese chiusa per almeno 3 mesi.