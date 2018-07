Uomo cammina nudo in centro a Lecco

Si è spogliato nudo ed è sceso in strada, passeggiando senza vestiti addosso tra le vie della città.

E' successo a Lecco, alle porte della Brianza, dove domenica sera, come riportato da LeccoToday, un uomo è stato fermato dalla polizia dopo diverse segnalazioni giunte da parte di persone che avevano assistito alla "passerella" senza veli tra via Roma e piazza Garibaldi.

Una pattuglia della Squadra Mobile della Questura di Lecco è giunta in zona e ha fermato l'esibizionista, che parrebbe essere di nazionalità straniera. Non è, al momento, noto se il protagonista della vicenda fosse in stato di alterazione psicofisica.

L'accaduto è stato ripreso dalla telecamera di uno smartphone e postato sui social dove il video è diventato immediatamente virale.