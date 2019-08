Uomo nudo semina il panico e aggredisce i vigili: "Siete diavoli e nemici del Marocco"

Era convinto che quelli di fronte a lui fossero "diavoli". Così, in un delirio mistico, ha afferrato due bottiglie di birra per minacciarli e ha continuato a sputare contro di loro. Il tutto dopo aver colpito a calci e pugni diverse auto in sosta.

Protagonista di un pomeriggio decisamente folle è stato un uomo di trentasei anni, cittadino marocchino, che mercoledì pomeriggio ha dato in escandescenze in via dei Mille a Monza, in pieno centro città.

L'allarme è scattato alle 14, quando diversi passanti hanno segnalato la presenza dell'uomo che danneggiava le macchine parcheggiate. Alla vista dei vigili, il 36enne si è denudato, ha afferrato due bottiglie di vetro e ha iniziato a sputare contro gli agenti accusandoli di essere "diavoli" e "nemici del Marocco".

Poco dopo, ormai senza controllo, ha cominciato a sbattere la testa contro l'asfalto e a quel punto i ghisa hanno deciso di bloccarlo con le manette e con il cuscino contenitivo, coprendogli anche la bocca con una mascherina sanitaria per "difendersi" dagli sputi.

Una volta immobilizzato, il 36enne è stato caricato in ambulanza - non senza fatica - e portato all'ospedale San Gerardo, dove è stato visitato e curato.

L'uomo, irregolare in Italia, sarà denunciato per danneggiamento e per violazione della normativa sull'immigrazione.