Controlli, lotta alla droga e sicurezza: i numeri di un anno di attività della polizia locale

Più controlli, più sequestri di droga e denunce per spaccio. In sintesi più sicurezza. Questo il bilancio di un anno di attività della polizia locale di Monza presentato venerdì pomeriggio in municipio.

“Il nostro impegno è investire risorse per fornire alla Polizia Locale nuovi strumenti per migliorare l’efficienza e la preparazione delle nostre donne e uomini in divisa e, di conseguenza, la sicurezza dei cittadini. Più sicurezza, nell’attuale società, significa più uomini in divisa sulle strade. Vogliamo che le divise siano sempre più percepite come sicuro punto di riferimento. Parallelamente, però, dobbiamo lavorare sulla prevenzione di certi fenomeni in continua crescita. Ci dobbiamo tutti, nessuno escluso, interrogare sul perché tantissimi giovani iniziano a bere e drogarsi sempre prima. E su questo il ruolo della famiglia e della scuola deve tornare centrale” ha commentato il sindaco Dario Allevi.

I numeri

I servizi di pronto intervento sono passati da 12.469 a 13.664 (+9,6%), i servizi coordinati con altre forze dell’ordine da 40 a 66 (+315%), le persone identificate e controllate da 8.936 a 12.396 (+38,7%), i sequestri di merce venduta abusivamente da 70 a 98 (+40%), i sequestri di sostanze stupefacenti da 97 a 217 (+123,7%) e la quantità sequestrata da 993,87 grammi a 1.428 grammi (+43,8%), le persone segnalate per uso di sostanze stupefacenti da 50 a 90 (+63,6%), le persone denunciate per spaccio da 3 a 11 (+266,7%).

Sono aumentati i controlli relativi alla vendita di alcol, soprattutto ai minori, che sono passati da 150 a 206, quelli sugli esercizi etnici da 153 a 203 (comprese 7 segnalazioni all’ATS per condizioni igieniche precarie e 1 servizio congiunto con i NAS) e quelli sui centri massaggi che sono passati da 45 a 53. Nel complesso i verbali dell’Annonaria nel 2019 sono stati 602 (erano 442 nel 2018).

Il nuovo regolamento

“Questa Amministrazione – spiega Federico Arena – ha posto fin dal primo giorno il tema della sicurezza al centro della propria agenda politica. E lo abbiamo fatto con azioni concrete come dimostrano gli indicatori in crescita tra il 2018 e il 2019. Poi con il Regolamento comunale di Polizia Urbana, approvato in Consiglio Comunale lo scorso 18 novembre, abbiamo fatto un ulteriore salto di qualità. E i primi risultati si stanno già vedendo: dal 16 dicembre ad oggi abbiamo sanzionato 73 violazioni al nuovo Regolamento e emesso 46 “ODA”, ordini di allontanamento. Dopo quasi cinquant’anni abbiamo cambiato completamente le regole della sicurezza urbana con uno strumento operativo a supporto del lavoro degli agenti di Polizia Locale e di tutte le altre forze dell’ordine in grado di rispondere meglio alle esigenze dei cittadini”.

Sicurezza e tecnologia

“Prevenzione e repressione sono le parole chiave da cui passa il lavoro della Polizia Locale per garantire la sicurezza dei cittadini”, spiega Federico Arena. “Noi dobbiamo fare una cosa molto semplice: mettere gli agenti nelle condizioni di lavorare bene”. Sistema di videoseorveglianza (86 telecamere), metaldetector portatili, telelaser, bodycam e sistema di fotosegnalamento e videocamere mobili per attività di indagine: «A Monza ci stiamo provando, investendo sulla tecnologia», sottolinea l’Assessore.