Oltre 1500 contagi e 9 casi a Monza e Brianza: domani il ministro Speranza in Lombardia

Il numero delle persone risultate positive al coronavirus in Lombardia è salito a 1520 e tra queste c'è anche un neonato di venti giorni. Questi gli ultimi dati aggiornati forniti dall'assessore al Welfare Giulio Gallera durante la consueta conferenza stampa tenutasi nel Palazzo di Regione Lombardia. Attualmente sono 698 le persone ricoverate in ospedale, 167 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano 461 persone mentre è salito il numero dei decessi che ora sono 55. I tamponi effettuati sono stati 9577.

Nove casi positivi a Monza e in Brianza

Sul territorio di Monza e Brianza risultano 9 persone contagiate dal virus (dopo l'aggiornamento di martedì sera). A Bergamo i contagi sono 372, a Brescia 86, a Como 4, a Cremona 287, a Lecco 4, a Lodi 482, a Milano 93 (di cui 37 a Milano città e non in comuni della provincia), 15 a Mantova, 122 a Pavia, 3 a Sondrio e 7 a Varese. 36 invece - hanno specificato dalla Regione - risultavano ancora in fase di verifica.

Ricoverato anche un neonato di 20 giorni

Un neonato di venti giorni è risultato positivo al coronavirus. A comunicare il ricovero del piccolo è stato l'assessore Gallera che ha confermato la notizia circa la presenza del bimbo all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Il bambino "non è in una situazione particolarmente compromessa, è in isolamento in patologia neonatale e respira autonomamente".

La visita del ministro della Salute Speranza

"Il ministro della Salute, Roberto Speranza domani, sarà a Palazzo Lombardia per approfondire la situazione sanitaria della Lombardia e valutare quali ulteriori misure dovranno essere adottate in merito". Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo in videocollegamento, durante la conferenza stampa, convocata a Palazzo Lombardia, per fare il punto sulla situazione del Coronavirus alla quale hanno partecipato, (sempre in collegamento video) il vicepresidente Fabrizio Sala e gli assessori Giulio Gallera (Welfare) e Davide Caparini (Bilancio).

"Oggi - ha fatto sapere Fontana - abbiamo individuato le proposte da presentare domani pomeriggio al Governo. Sono relative alle misure finanziarie da adottare per sostenere i nostri lavoratori e i nostri imprenditori che stanno subendo dei gravi danni dall'emergenza provocata dal COVID19". "Si tratta di proposte - ha continuato - che traggono origine, soprattutto, dagli incontri che abbiamo avuto con i diversi stakeholder, al cosiddetto Tavolo dello Sviluppo".

Nuovi posti in Terapia Intensiva e 350 infermieri

Da un punto di vista sanitario, l’assessore Gallera ha confermato che la Regione si sta preparando a gestire l’afflusso dei malati “anche con numeri importanti”, dal momento che l’incremento dei casi positivi “corrisponde praticamente al numero degli ospedalizzati”. Gallera ha anche spiegato che ieri “ha incontrato gli amministratori locali e i rappresentanti delle Ats” con i quali è stata condivisa la necessità di mettere in campo misure affinché “chi è in isolamento volontario o è un contatto diretto sia supportato e stia realmente al domicilio”. Allo stesso tempo l’assessore ha invitato ancora gli ultra 65enni “a stare a domicilio nelle prossime 2/3 settimane”. Nell’ultima settimana sono stati creati 103 posti in più (69 nel pubblico e 34 nel privato) di terapia intensiva.

“Ne avevamo 724 – ha detto Gallera – più i 176 dei monospecialistici (che, in questo momento, non sono coinvolti) e siamo dunque arrivati a 827, di cui 593 nelle strutture pubbliche e 232 nelle strutture private. Ad oggi, dunque, i posti destinati al Coronavirus sono 220, quelli occupati sono 167 occupati”. Altri 50 saranno pronti nei prossimi giorni. "Abbiamo anche ottenuto dal ministero – ha aggiunto l’assessore - l'autorizzazione a una deroga che ci consentirà di assumere infermieri prima dell'iscrizione all'Albo. Avremo dunque circa 350 nuovi infermieri da immettere nel sistema intorno a metà marzo”.