Attiva la nuova biglietteria della stazione di Seregno

Tredicimila passeggeri e centosettantanove corse al giorno. E' finalmente pronta e attiva la nuova biglietteria Trenord della stazione di Seregno.

La biglietteria è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 6 alle ore 19.50 e nei sabati e giorni festivi dalle ore 6 alle ore 12.45 e dalle 12.55 alle 19.40. Per l’acquisto e il rinnovo dei titoli di viaggio a Seregno i clienti possono inoltre utilizzare l’emettitrice automatica attiva presso la stazione o recarsi presso il punto vendita autorizzato “Bar Toc Seregno” situato in Piazzale Madonnina 12, aperto tutti i giorni dalle ore 6.30 alle ore 23.00.

Durante il periodo di lavori per la ristrutturazione, dal 10 aprile all’8 maggio, Trenord ha attivato nella stazione presidi straordinari di personale per l’assistenza ai viaggiatori e la vendita dei biglietti. Nello scalo è stata inoltre installata temporaneamente un’emettitrice automatica aggiuntiva, per l’acquisto dei titoli di viaggio. Il lavoro svolto a Seregno è una fase del piano di miglioramento del servizio alla clientela avviato da Trenord che ha visto, negli ultimi sei mesi, la ristrutturazione delle biglietterie di Mantova, Saronno, Malpensa Terminal 1, Sesto San Giovanni e Busto Arsizio FS.