Concorezzo, arrivano dodici nuove telecamere in città

Dodici nuove telecamere in arrivo a Concorezzo. I nuovi occhi elettronici saranno collegate h24 alla centrale operativa della polizia locale e andranno a completare l'attuale sistema di videosorveglianza già presente in città. Massima attenzione ai parchi, alle aree verdi e alle scuole: le telecamere saranno posizionate tra Villa Zoia, parco Scaccabarozzi, parco di via la Pira, area verde di via Zincone e di via Adda e gli istituti scolastici per un investimento di circa 40mila euro.

“L’obiettivo è quello di potenziare la capacità di controllo del territorio delle Forze dell’Ordine- ha commentato il Sindaco Mauro Capitanio-. Le nuove telecamere verranno posizionate nei punti più sensibili della città in modo da monitorare eventuali situazioni di degrado. La sicurezza rimane una priorità e il potenziamento del sistema di videosorveglianza rappresenta un elemento in più di garanzia per i cittadini e un deterrente per i malintenzionati e per i vandali. Le telecamere già presenti sul territorio hanno consentito nel corso degli anni di risalire agli autori di danneggiamenti vari e sinistri”.

Con l'arrivo delle nuove dodici telecamere che vanno ad aggiungersi alle 15 già installate, il numero dei dispositivi elettronici presenti in città sale a 27.