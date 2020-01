Autobus ecologici e più sicuri a Monza: i mezzi sono dotati anche di videosorveglianza

Autobus più sicuri e meno inquinanti. A Monza circoleranno sette nuovi autobus Euro 6.2, a bassissimo impatto ambientale. Quattro nuovi mezzi - che fanno parte della flotta Net e sono stati cofinanziati da Regione Lombardia - a partire da mercoledì sono entrati in servizio lungo le tratte urbane.

In totale sono sette i nuovi autobus acquistati e tutti i mezzi circoleranno in città entro la fine di gennaio. Oltre al ridotto impatto ambientale gli autobus sono anche dotati di un sistema di videosorveglianza a bordo per garantire una maggiore sicurezza per i viaggiatori e il personale in servizio.