Nuovi autovelox ad Arcore: presto in funzione le colonnine per il controllo della velocità

Nuovi autovelox in arrivo ad Arcore. Sono in corso di installazione le nuove colonnine per il controllo della velocità dei veicoli in transito in città. Ad annunciarlo, con un intervento sui social, è stata il sindaco Rosalba Colombo.

I dispositivi sono in fase di installazione, ha precisato il primo cittadino, e non sono ancora in funzione. Prima dell'entrata in esercizio degli autovelox dovrà esserci una apposita comunicazione, come previsto per legge.

Intanto però i lavori sono in corso e le colonnine compariranno nella centralissima via Battisti, via Belvedere, via Monte Cervino, via Monte Bianco e via Gilera. "In fase di installazione dei nuovi autovelox su alcune vie in centro abitato dove spesso gli automobilisti pensano di essere su un circuito di Formula 1" ha specificato il sindaco.