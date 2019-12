Vimercate, nuovi giochi per il parco: lavori di riqualificazione in primavera

Nuovi giochi e nuovo look per il "Parco a tutto sport" di via Brianza a Vimercate. A seguito della gara d’appalto, con un costo finale di 40.500 euro, l’Assessorato all’Ecologia ha assegnato alla società Malegori di lavori di riqualificazione dell'area verde di circa 7.200 mmetri quadrati.

Nel parco insieme a un campo multifunzionale per basket e pallavolo si trova solo un’altalena ma entro la prossima estate a fine riqualificazione verranno installati nuovi giochi alcuni di quali inclusivi. Nel parco, che vede nel suo confine a sud, il murales realizzato dall’artista di fama internazionale di origine vimercatese Emis Killa, saranno posizionati un tavolo da ping pong, un nuovo gioco a castello con sue scivoli, un’altalena a cesta, un trampolino, un dondolo e due giochi a molla. Tutti i giochi saranno dotati di pavimentazione antitrauma.

Il trampolino, l’altalena a cesto e uno dei due giochi a molla sono giochi inclusivi ideati e progettati per far sì che siano il più possibile accessibili e utilizzabili da parte di ogni bambino, anche con disabilità. I lavori inizieranno in primavera e dureranno al massimo 90 giorni, per l’estate sarà tutto pronto.