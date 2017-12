Novità per gli autobus di Autoguidovie da gennaio: nuovi orari e più corse

Importanti novità in arrivo per il trasporto pubblico in Brianza. Autoguidovie, l'azienda che si occupa del servizio di trasporto pubblico a Monza e in Brianza, ha comunicato che a partire da lunedì 8 gennaio 2018 il trasporto nell’area Monza e Brianza subirà dei cambiamenti e ci saranno tante novità per le linee “z2”, rinnovate e migliorate in diversi aspetti.

Nuovi orari cadenzati per una migliore frequenza e più facili da ricordare, interscambi ottimizzati con metro, linee S e linee "z2" in un’ottica di “rete integrata”, nuove corse aggiuntive nelle ore mattinali e serali, nuovi collegamenti e nuovi Bus più capienti. Queste in sintesi le principali novità per gli autobus che il nuovo anno porterà in Brianza.

Sul sito di Autoguidovie è possibile consultare già da ora i nuovi orari e a partire da gennaio saranno distribuiti i nuovi libretti orari e la brochure informativa per spiegare al meglio le novità del servizio.