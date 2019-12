Due nuove corse sulla linea Milano-Chiasso e nuovi orari Trenord dal 15 dicembre

Novità in arrivo per i pendolari della linea Milano Centrale-Como-Chiasso e lombardi. Trenord ha introdotto due nuove corse sulla tratta e ha comunicato alcune modifiche del servizio e nuovi orari che entreranno in vigore a partire dal 15 dicembre (giornata in cui è stato proclamato anche uno sciopero senza fasce di garanzia).

Inoltre in seguito alla riapertura del Ponte San Michele è stato riorganizzato il collegamento Milano-Paderno. Il nuovo orario del servizio ferroviario di Trenord entrerà in vigore domenica 15 dicembre. Ecco le principali modifiche.