Cinque nuovi treni in arrivo entro l'estate sulla tratta Milano-Chiasso per i pendolari brianzoli

Cinque nuovi treni in arrivo sulla tratta S11 Milano-Chiasso. Ad assicurare l’entrata in esercizio nella flotta di mezzi di cinque nuovi convogli sono stati i rappresentanti di Trenord martedì durante un incontro in prefettura che ha fatto sedere attorno a un tavolo, alla presenza del prefetto Patrizia Palmisani, i sindaci di Desio, Seregno e Lissone insieme a Trenord, RFI e Regione Lombardia.

I treni ormai datati, insieme ai lavori in corso per l’ammodernamento della rete, sono stati additati come la principale causa dei ritardi che coinvolgono spesso le tratte S11 - Milano Como Chiasso e S9 - Saronno Albairate.

“Ai Sindaci è stato assicurato che entro l'estate 2020 sulla linea S11 entreranno in servizio 5 nuovi convogli ad alta capacità” si legge in una nota congiunta diffusa in seguito all’incontro.

“I Sindaci Roberto Corti di Desio, Concetta Monguzzi di Lissone, Alberto Rossi di Seregno hanno preso atto delle risposte date, chiedendo di velocizzare tutti gli interventi programmati affinché i treni siano puntuali, efficienti e confortevoli, a beneficio delle decine di migliaia di pendolari che ogni giorno li utilizzano e che non ne possono più dei continui e quotidiani disagi” si legge nel documento.