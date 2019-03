Milanord2, il mega centro commerciale alle porte di Monza aprirà i battenti nel 2022

Un cinemamultisala, oltre 21mila metri quadri di attività ludiche e culturali, decine di punti ristoro, un'infinita gallleria commerciale e una nuova fermata della metropolitana che collegherà il grande centro commerciale direttamente a Monza e a Milano.

Sta prendendo forma Milanord2, il mega shopping center che sorgerà alle porte del capoluogo brianzolo nel punto dove troverà spazio oltre al capolinea della line della metropolitana M1 anche la nuova fermata della linea lilla M4.

Milanord2, quando aprirà il nuovo centro commerciale

I lavori sono iniziati e l'avvenieristico progetto diventerà una realtà concreta pronta ad aprire i battenti nel 2022. Martedì Milanord2, la cui reallizzazione è a cura di LSGI Italia e CEETRUS, è stato ufficialmente presenntato alla Triennale di Milano. A illustrare il progetto sono stati Birger Strom, presidente di LSGI Italia, e Davide Zanchi, AD di SCC Italia, società del gruppo LSGI che si occuperà della commercializzazione degli spazi e della gestione del business, insieme a Maria Rita Parsi, scrittrice, psicopedagogista, esperta di infanzia e famiglia, giornalista e docente universitaria.

Non solo metropolitana

Oltre alla metropolitana nell'area sorgerà un interscambio dedicato agli autobus e un parcheggio con oltre 1500 posti auto accanto a una rete di piste ciclabili per favorire la mobilità green. Non solo spazi chiusi per il mega centro commerciale, al centro del progetto infatti ci sarà Sky Plaza, uno spazio di 41.000 mq dedicati ad attività ludiche a cielo aperto "che si trasformeranno a seconda delle stagioni e che saranno palcoscenico per giochi, sport, attrazioni ed eventi artistici e culturali, per la maggior parte ad accesso gratuito".