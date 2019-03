Nuovo sgombero alla ex Casa delle Aste a Monza. Nella mattinata di venerdì otto unità del reparto mobile coordinate dal Commissario capo di Pubblica Sicurezza di Monza, due unità cinofile, due carabinieri della stazione di Villasanta, tre unità della Polizia Locale N.O.S.T. – Nucleo Operativo Sicurezza Tattica e i Vigili del Fuoco di Monza sono intervenuti nell'area di viale Cesare Battisti.

All’interno dello stabile è stato trovato un uomo senzatetto di nazionalità marocchina, privo di documenti e preso in carico dal reparto mobile di Milano per le necessarie procedure di identificazione. L’operazione, iniziata alle 7.30, è terminata in tarda mattinata quando con l'intervento di un fabbro si è provveduto alla messa in sicurezza degli ingressi.

“L’intervento di oggi, fa seguito anche alle segnalazioni dei cittadini che, avendo notato movimenti sospetti all’interno dell’area, hanno allertato l’Amministrazione Comunale – spiega l’Assessore alla Sicurezza Federico Arena – Questa collaborazione positiva ci aiuta a tenere sempre alta l’attenzione sulla legalità e sulla sicurezza in città”.