In Brianza apre un altro supermercato: al posto dell’Auchan a Vedano arriva il Conad

In Brianza apre un nuovo supermercato. Cambio di insegna per lo store di via Gasperi a Vedano al Lambro. L’ex punto vendita Auchan ora si è trasformato in un supermercato a marchio Conad e da mercoledì mattina ha accolto i primi clienti.

L’Auchan di Vedano al Lambro è stato riconvertito a tempo record grazie anche agli ex addetti della catena francese – per i quali nella nuova gestione sono stati mantenuti gli impegni occupazionali – che hanno collaborato alla riorganizzazione completa del punto di vendita al fine di poterlo riaprire nei tempi prefissati. Grande attenzione è stata posta all’offerta di prodotti freschi e freschissimi, italiani, con un significativo cambio di indirizzo rispetto alla precedente gestione. Spazio anche al biologico e salutistico (gluten free e senza lattosio) e alle tante eccellenze delle produzioni locali, a conferma della sensibilità che Conad nutre per la valorizzazione dei prodotti a km 0.

“Prosegue il piano delle aperture frutto delle nuove politiche di crescita e sviluppo intraprese da Conad Centro Nord in Lombardia”, sottolinea l’amministratore delegato di Conad Centro Nord Ivano Ferrarini. “Un territorio in cui vogliamo essere sempre più il punto di riferimento per convenienza, qualità e servizi. Crediamo in questo impegno che rappresenta l’elemento chiave alla base dei successi ottenuti dalla nostra insegna. Il cliente troverà risposte convenienti e moderne, con massima attenzione alla centralità dei freschi e al legame con il territorio. Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato con grande professionalità e collaborazione per permettere la riapertura con le nuove insegne in tempi brevi e con obiettivi così sfidanti”.

Il punto vendita di Vedano copre una superficie di quasi 400mq e dà lavoro a sette addetti, aperto dal lunedì al sabato.