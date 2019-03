Ancora cattivi odori dopo la copertura delle vasche: Brianzacque contro i miasmi

Nonostante la lotta ai miasmi portata a termine da Brianzacque con il maxi intervento di copertura delle vasche di sedimentazione del depuratore, a San Rocco i cattivi odori purtroppo sono tornati a farsi sentire.

Dopo le lamentele dei residenti relative ai miasmi provenienti dal depuratore di San Rocco, BrianzAcque ha illustrato le motivazioni che potrebbero essere responsabili del ritorno sporadico dei cattivi odori che, prima del 2017, anno in cui è stato concluso l'intervento di riqualificazione, rappresenntavano la quotidianità.

"A distanza di un anno e mezzo senza problemi e, in particolare, negli ultimi due mesi, le cattive esalazioni sono purtroppo tornate a farsi sentire anche se, talora, con episodi occasionali e non continuativi nel tempo" spiegano dall'azienda idrica.

Per far fronte alle problematiche Brianzacque ha messo in campo una serie di iniziative tra cui la manutenzione dell’ispessitore statico, per la quale è stato necessario rimuovere la copertura che sarà completata entro fine marzo. "Una concausa del ritorno delle esalazioni è poi da attribuire al sovraccarico nel quale dagli inizi dell’anno si trova ad operare il depuratore, uno “stress” provocato da scarichi industriali, molto spesso fuori limite" hanno aggiunto dalla sede.

"Inoltre, con l’emergenza fanghi, che sta colpendo tuta la Regione, le cementerie faticano ad accettare le numerose richieste di conferimenti con un rallentamento generale delle operazioni di smaltimento. Ne consegue che anche BrianzAcque, che pure non produce fanghi disidratati per l’agricoltura, sia costretta ad accumulare i rifiuti dell’impianto nei propri siti coperti interni di stoccaggio".

Nel frattempo, la monoutility dell’idrico brianzolo, ha bandito una gara di appalto per la realizzazione di un’area coperta protetta, dotata di meccanismi di aspirazione per lo stazionamento e la pesatura dei camion, che prelevano fanghi dal depuratore per poi trasportali nei luoghi deputati allo smaltimento. Attualmente, le operazioni di pesatura degli automezzi si svolgono all’aperto in una zona prossima all’ingresso su viale Fermi, adiacente alla palazzina degli uffici aziendali.