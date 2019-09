Controlli in un'officina a Muggiò, scoperto deposito di auto che "scottano"

Trenta auto, molte delle quali risulterebbero impiegate per rapine, attività di spaccio e furti, nascoste in un deposito in via Giacosa, nel quartiere Taccona di Muggiò.

A scoprirle sabato sono stati i carabinieri della stazione di Muggiò insieme ai colleghi della compagnia di Desio. Nell’officina le vetture – tutti modelli molto comuni e scelti probabilmente per non dare nell’occhio – erano ferme in attesa di essere riparate. Il titolare e il figlio, italiani, sono stati denunciati perché alcuni dei lavoratori presenti nell’officina non erano in regola.

Per altri tre collaboratori, stranieri con precedenti per furto e spaccio, è stato invece proposto il foglio di via. Uno di questi è stato arrestato per reati contro il patrimonio.