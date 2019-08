Offre la spesa per il pranzo al supermercato ai vigili del fuoco: "Grazie per il lavoro che fate"

Per una volta non sono stati loro a prendersi cura degli altri. Ma qualcuno ha pensato a loro, a quegli "angeli" in divisa che anche in un giorno di festa sono a disposizione, pronti a intervenire. Giovedì mattina, come un qualsiasi altro giorno festivo in cui alla caserma di via Cavallotti per non dimenticarsi delle ricorrenze si pranza insieme, una delegazione del turno C è andata al supermercato a fare la spesa per il pasto, che sarebbe stato poi consumato insieme ai colleghi.

E in quello che sembrava un giorno qualunque qualcosa li ha sorpresi. Un signore, che si è poi presentato con il nome di Luigi, ha fermato i vigili del fuoco e, ringraziandoli per il lavoro che ogni giorno svolgono, ha voluto offrire loro il pranzo.

"Un gesto inaspettato, non dovuto, sicuramente gradito. Grazie Signor LUIGI. Grazie a Lei che, alla richiesta di altri dati per mandarLe un ringraziamento a nome di tutto il turno C dei Vigili del Fuoco di Monza, ha risposto "mi chiamo Luigi". E ci ha ringraziato per il lavoro che ogni giorno svolgiamo con passione per la collettività" hanno scritto i vigili del fuoco sulla loro pagina Facebook, augurando a tutti buon Ferragosto.

Il pranzo nella caserma di via Cavallotti/Foto da Facebook