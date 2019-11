Svuotano le bustine di Oki e le riempiono con la cocaina: marito e moglie arrestati

Avevano svuotato le bustine di Oki e le avevano riempite di cocaina. Pensavano di farla franca, ma sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo nella giornata di lunedì 18 novembre a Cormano, nei guai una coppia: marito e moglie di 34 anni.

Nella loro abitazione, nel cuore del comune dell'hinterland di Milano, i carabinieri della compagnia di Sesto hanno trovato 41 grammi di cocaina già divisa in dosi e nascosta nelle bustine del medicinale. Non solo: durante la perquisizione sono saltati fuori anche 5 grammi di marijuana e il materiale per il confezionamento delle dosi.

Entrambi sono stati giudicati per direttissima nella mattinata di martedì: lui è stato accompagnato in carcere mentre per la moglie sono scattati i domiciliari.