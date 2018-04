Sparatoria in sala slot: uccide due persone e scappa, ricercato

Duplice omicidio in una sala slot di Caravaggio, in provincia di Bergamo nella zona di Treviglio. E' successo alle 18.15 di mercoledì 4 aprile lungo la Padana Superiore. I due morti sono il 51enne Carlo Novembrini e la compagna 40enne Maria Rosa Fortini, entrambi residenti a Sergnano in provincia di Cremona.

Novembrini, secondo alcune notizie, sarebbe un ex sorvegliato speciale legato al clan Madonia con alle spalle diversi anni di reclusione anche in regime di 41 bis. Inizialmente era invece circolata la notizia che l'ex sorvegliato speciale fosse uno dei membri del "commando", che sarebbero stati almeno due. I colpi di pistola esplosi nella sala slot sarebbero stati quattro.

La sala slot Gold Cherry, nel centro commerciale lungo la Padana Superiore, è stata evacuata dalle forze dell'ordine: presenti i carabinieri, la polizia locale e i sanitari del 118 con due ambulanze ed una automedica. I responsabili dell'omicidio sarebbero in fuga a bordo, pare, di una Renault Clio. In tutta la zona sono stati istituiti posti di blocco per catturarlo.