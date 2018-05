Uccide a coltellate la moglie in strada, omicidio a Seregno: morta donna di 34 anni

Omicidio a Seregno mercoledì pomeriggio. A perdere la vita, uccisa a causa delle coltellate inferte dal marito in strada, in via Romagnosi, è stata Nonaj Fjoralba, che il prossimo 28 giugno avrebbe compiuto 34 anni.

L'aggressione mortale è avvenuta intorno alle sedici mentre la donna, insieme al figlio di cinque anni, era a bordo della sua Chevrolet. Ad accoltellarla a morte, con due fendenti sul dorso e diverse coltellate all'altezza delle costole e dell'addome è stato il marito, un trentacinquenne albanese che subito dopo l'accaduto si è presentato in caserma a Seregno dai carabinieri dove ha confessato tutto.

In via Romagnosi si sono precipitati i mezzi di emergenza del 118 accorsi in codice rosso con due ambulanze e un'automedica ma la donna versava già in condizioni gravissime: la 34enne è stata trasferita in fin di vita, priva di sensi e con le manovre rianimatorie in corso, all'ospedale San Gerardo di Monza dove è deceduta poco dopo. Insieme a lei in auto risulta ci fosse anche il figlioletto di cinque anni che fortunatamente non è rimasto coinvolto nell'aggressione ma ora è sotto choc.

Secondo quanto trapelato i due coniugi, genitori del bambino di cinque anni, da circa due mesi non vivevano più insieme e la relazione pare stesse attraversando un momento di crisi.