Spara al fratello gemello, poi si uccide con un colpo in testa: omicidio suicidio a Senago

Omicidio suicidio all'interno di un appartamento di via Martinelli a Senago nel pomeriggio di martedì 23 ottobre. Le vittime sono due fratelli gemelli di 66 anni: Floriano e Alberto Porro, entrambi morti con una ferita di arma da fuoco alla testa.

A trovare i corpi privi di vita, intorno alle 18, sono stati i carabinieri della compagnia di Desio, intervenuti sul posto dopo la segnalazione di una vicina. Per il momento non è ancora chiaro il movente. Secondo quanto trapelato entrambi erano malati. Nella loro abitazione sarebbe stato trovato anche un biglietto con le motivazioni del gesto che stando a quanto emerso sarebbe stata presa di comune accordo.

I vicini di casa li descrivono come uomini riservati ed educati ma che negli ultimi tempi avevano ridotto le loro uscite. I due avevano trascorso tutta la loro vita insieme, anche quella professionale come geometri. Non si erano mai sposati e sembra che non abbiano parenti prossimi.

Gli investigatori stanno ricostruendo le loro ultime ore di vita anche per risalire a chi dei due abbia ucciso l'altro per poi rivolgere la pistola, detenuta regolarmente, contro sé.