Omicidio a Cantù, donna trovata senza vita in casa: 79enne uccisa a coltellate

Omicidio a Cantù, nel Comasco, a una manciata di chilometri dalla Brianza monzese, nella mattinata di martedì 1 ottobre. Nella frazione Vighizzolo, in un'abitazione di via Cartesio, una donna di 79 anni è stata uccisa a coltellate in casa poco prima di mezzogiorno.

Le notizie riguardo al delitto, come riportato dai colleghi di QuiComo, sono ancora frammentarie. Un uomo avrebbe preso a coltellate fino a ucciderla, probabilmente al culmine di una lite, la madre della compagna, una donna di 79 anni. I due si trovavano soli in casa ma non si conoscono i motivi della lite: quello che è certo è che i carabinieri erano già intervenuti diverse volte nell'abitazione, dopo essere stati chiamati dai vicini, allertati dalle grida dei litigi famigliari.

A chiamare i carabinieri sarebbe stato lo stesso omicida. In via Cartesio sono intervenuti anche un’ambulanza e l'elisoccorso: i paramedici non hanno però potuto far altro che constatare il decesso.