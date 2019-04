Sesto, donna morta in casa: uccisa con una coltellata al collo, il corpo trovato dal marito

Il corpo a terra. Un coltello accanto, sul pavimento. E tutto intorno tracce di sangue. Una donna di quarantanove anni, italiana, è stata trovata morta nel tardo pomeriggio di martedì nella sua casa di Sesto San Giovanni. A fare il tragico ritrovamento è stato suo marito, un italiano di cinquantaquattro anni, che appena è rientrato in casa - un appartamento al civico 60 di via Sicilia - ha dato l'allarme.

Inutile l'intervento dei soccorritori del 118, arrivati sul posto alle 18.37, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 49enne - la monzese Lucia Benedetto - e allertare le forze dell'ordine. Nell'abitazione - una casa al primo piano di un condominio di otto - sono intervenuti i carabinieri, con la sezione rilievi.

Stando a quanto finora appreso, sul corpo della vittima c'era una coltellata profonda al collo e proprio un coltello è stato trovato a terra accanto al cadavere, che era in soggiorno. I militari hanno ascoltato a lungo il marito della donna, che è stato tutto il giorno fuori casa per lavoro. I due, secondo le prime informazioni raccolte, hanno un figlio 20enne, che al momento del ritrovamento del cadavere non era nell’appartamento.

Al momento tutte le piste restano aperte, dal suicidio all'omicidio, anche se sembra più plausibile la strada che porta all’omicidio.