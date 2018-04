Incidente sul lavoro a Monza, operaio precipita da una impalcatura in via Nievo

Incidente sul lavoro martedì mattina a Monza. Un uomo di 48 anni, al lavoro in un cantiere edile per la costruzione di una palazzina in via Ippolito Nievo, è stato soccorso da una ambulanza del 118 e trasferito in ospedale in codice giallo.

L'operaio, secondo una prima ricostruzione, sarebbe caduto da un'altezza di diversi metri dall'impalcatura del cantiere, rovinando a terra dall'altezza del primo piano. Sul posto, insieme ai soccorsi del 118 preallertati in codice rosso, sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato che hanno condotto i primi accertamenti per la ricostruzione della dinamica dell'infortunio. Cadendo al suolo, il 48enne avrebbe sbattuto il volto.

L'uomo, a cui i sanitari hanno prestato la prima assistenza medica sul posto, è stato trasferito in codice giallo in ambulanza al San Gerardo e le sue condizioni non risultano critiche.