Muratori in nero in un cantiere di Monza, operai e titolare entrambi nei guai

Erano irregolari in Italia e lavoravano in nero in un cantiere edile di Monza. E per loro, tre muratori marocchini, sono iniziati i guai. È successo nella giornata di giovedì 9 luglio durante un controllo del nucleo della polizia edilizia della Locale di Monza.

I ghisa, come riferito dal comando da via Marsala, sono intervenuti in un cantiere in zona Triante per un controllo di routine. E durante gli accertamenti è emerso che tre operai lavoravano senza un regolare contratto; non solo: non erano in regola con il permesso di soggiorno.

I tre sono stati accompagnati negli uffici, fotosegnalati e denunciati per ingresso irregolare in Italia, il datore di lavoro, anche lui egiziano, è stato denunciato per aver occupato alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.