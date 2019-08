Grave incidente sul lavoro, operaio si ferisce a un braccio: 51enne al San Gerardo

E' stato ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza l'operaio di 51 anni, residente a Morbegno, in Valtellina, che martedì sera è rimasto coinvolto in un grave incidente sul lavoro a Dubino, comune in provincia di Sondrio.

La chiamata ai soccorsi è arrivata dalla Ring Mill, azienda di Nuova Olonio di Dubino che è impegnata nella lavorazione dei metalli. L'uomo, dipendente di una ditta esterna, mentre era impegnato in un intervento di manutenzione su un macchinario, sarebbe rimasto ferito a un braccio, subendo un politrauma.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri e i soccorsi, accorsi inizialmente in codice giallo. Vista la gravità della situazione è intervenuto anche l'elicottero inviato dalla Centrale operativa dell'Areu da Milano che ha accompagnato il ferito in ospedale al San Gerardo di Monza dove è stato ricoverato: il 51enne non versa fortunatamente in pericolo di vita e la prognosi non è riservata ma necessita di cure specialistiche per le ferite riportate al braccio.