Operaio cade in un forno spento a Bellusco: muore 45enne di Capriate

Dramma in Brianza, la mattina di sabato 29 febbraio. Un operaio di 45 anni, Saliou Diouf, residente a Capriate San Gervasio, in Bergamasca, è morto in un incidente sul lavoro in una ditta per la lavorazione dei metalli a Bellusco, in provincia di Monza.

Secondo una prima ricostruzione, intorno alle 5, l'uomo sarebbe caduto in un forno spento nell'impianto della Zincol.

Sul posto sono subito giunti carabinieri e 118, ma il personale del soccorso ha solo potuto constatare il decesso dell'uomo. Troppo gravi le ferite riportate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vimercate che hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire la dinamica della tragedia avvenuta in azienda.

Morto operaio a Bellusco, l'allarme della Cgil

“Così una mattina ci si sveglia per andare al lavoro, si compiono gesti automatici che compongono abitudini e rituali quotidiani. A volte per la fretta, non facciamo neanche attenzione a salutare con affetto la nostra famiglia, i nostri affetti. Tanto li rivedremo questa sera. Ci aspetteranno nel calore di casa, quel luogo che è una conquista quotidiana fatta di fatica e sudore, una conquista di contratti strappati a fatica, di stipendi a volte risicati, a volte violati nella dignità di un diritto che dovrebbe essere indiscutibile e per tutti. E invece quel giorno qualcosa non funziona come deve. Un rischio non valutato correttamente, un movimento sbagliato, un automatismo di troppo dettato dalle nostre abitudini, ti strappano per sempre da quella corsa per la conquista della quotidianità e la felicità”. Queste le parole con cui Giulio Fossati, segretario della Cgil di Monza e Brianza, ha commentato il dramma avvenuto sabato mattina a Bellusco.

“Questa volta è accaduto a Bellusco, il nostro compagno di lavoro aveva 44 anni, ancora una caduta dall’alto e ancora un metalmeccanico. Dobbiamo agire tutti insieme per fare in modo che questi eventi non si ripetano più, ognuno deve fare la sua parte, datori di lavoro, lavoratori, enti ispettivi e la scuola” ha concluso Fossati.