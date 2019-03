Precipita da un trabattello mentre sta sistemando una presa, 71enne gravissimo

E' precipitato al suolo, cadendo da un'altezza di poco meno di due metri. E' successo nel tardo pomeriggio di mercoledì a Lissone, presso il capannone di un'officina in viale Monza.

Si tratta del secondo incidente sul lavoro avvenuto in poche ore nel comune brianzolo. Ad essere soccorso questa volta è stato un uomo di 71 anni, V.G., residente a Lissone. Il settantunenne, libero professionista, stava effettuando un intervento nel capannone ed era salito su un trabattello per sistemare una presa quando, all'improvviso, è caduto a terra forse colto da un malore.

I soccorsi

Sul posto si sono precipitate un'ambulanza e un'automedica in codice rosso insieme alla polizia locale di Lissone. L'uomo è stato trasferito in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. Gli agenti del comando cittadino di polizia locale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'infortunio sul lavoro. Il secondo avvenuto nella giornata di mercoledì.

Due incidenti sul lavoro in poche ore

Solo qualche ora prima a Lissone si è verificato un altro incidente sul lavoro. L'infortunio è avvenuto all'interno di una ditta di via Boltraffio, intorno alle 11.30. Questa volta a essere soccorso è stato un uomo di 57 anni, C.V., rimasto schiacciato sotto un mezzo da lavoro che stava manovrando. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime e il cinquantasettenne è stato accompagnato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza con le manovre rianimatorie in corso.