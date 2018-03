Incidente sul lavoro per un operaio a Monza, schiacciato dal camion contro un cancello

Un uomo è finito in ospedale a Vimercate giovedì mattina dopo un incidente sul lavoro avvenuto a Monza. Si tratta di un dipendente della ditta Sangalli Spurghi.

E' accaduto in viale Libertà, all'altezza del civico 34. L'allarme è scattato poco dopo le 8.30 del mattino e sul posto sono accorsi gli agenti della polizia di Stato insieme ai vigili del fuoco di Monza.

Secondo una prima ricostruzione il dipendente sarebbe rimasto schiacciato contro il cancello di un condominio dal camion in manovra. L'autista infatti non si sarebbe accorto della presenza del collega e inavvertitamente avrebbe compiuto la manovra.

In viale Libertà sono giunti a sirene spiegate i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica preallertate in codice rosso. Per fortuna poi l'intervento si è rivelato meno grave del previsto e l'operaio è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Vimercate da un'automedica per un trauma all'arto inferiore. I vigili del fuoco, dopo l'accaduto, hanno lavorato per mettere in sicrezza l'area.