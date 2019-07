Incidente sul lavoro, operaio schiacciato tra la cabina e il cassone del camion: è grave

Grave incidente sul lavoro lunedì mattina all'interno della Hermes Italia, azienda di Carpiano che si occupa di trasporti e spedizioni.

Verso le 9.40, per cause ancora in corso di accertamento, un operaio di trentaquattro anni - un cittadino dello Sri Lanka residente a Monza - è rimasto schiacciato tra il cassone ribaltabile e la cabina di guida di un camion che si trovava proprio all'interno del capannone di via del Commercio.

Stando a quanto riferito dai carabinieri, il 34enne ha riportato traumi gravi alla schiena e al torace. Soccorso dagli equipaggi di due ambulanze e un elicottero del 118, l'operaio è poi stato accompagnato con l'elicottero al Niguarda di Milano: le sue condizioni sono gravi ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

I militari della compagnia di San Donato hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica e le cause dell'incidente.