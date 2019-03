Incidente sul lavoro a Lissone, operaio schiacciato da un muletto: è gravissimo

Grave incidente sul lavoro in una ditta di Lissone mercoledì mattina. Poco dopo le 11.30 un operaio di 56 anni, C.V., italiano, è rimasto vittima di un infortunio. Il 56enne è rimasto schiacciato sotto un muletto all'interno di una ditta di via Boltraffio, nel comune brianzolo.

I primi a soccorrere l'operaio sarebbero stati i colleghi che hanno dato l'allarme ai soccorsi. Sul posto si sono precipitati due mezzi di emergenza del 118 in codice rosso insieme ai vigili del fuoco da Desio e Lissone e gli agenti della polizia locale cittadina.

Le condizioni del 56enne sono risultate molto critiche fin da subito: l'uomo, secondo quanto reso noto ndall'Azienda Regionale Emeregnza e Urgenza, ha riportato traumi importanti, tra cui un trauma toracico. L'uomo è poi stato trasferito d'urgenza in codice rosso in arresto cardiocircolatorio e con le manovre rianimatorie ancora in corso da una ambulanza della Croce Verde Lissonese all'ospedale San Gerardo di Monza.

La dinamica dell'incidente è al momento al vaglio degli agenti della polizia locale di Lissone che stanno effettuando tutti i sopralluoghi e gli accertamenti del caso.