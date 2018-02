Operaio e spacciatore: 22enne arrestato mentre cede droga a cliente

Operaio, incensurato, un giovane di 22 anni si era inventato una doppia vita da spacciatore. Forse per arrotondare il magro stipendio, o per recuperare la dose quotidiana di stupefacenti.

I carabinieri di Seregno lo hanno arrestato mercoledì sera alle 23 in via Agazzi, a Carate, per detenzione e spaccio di drosa. I militari lo hanno colto sul fatto mentre stava cedendo un grammo di droga a un cliente, suo coetaneo, che è stato segnalato come assuntore. Lo spacciatore aveva con sé 195 euro: il denaro, probabile provento dell'attività di spaccio, è stato sequestrato.

In tasca, e poi a casa, i carabinieri hanno trovato altri 90 grammi di droga e tutti gli accessori necessari per preparare le dosi da spacciare.