Incidente sul lavoro in azienda: operaio muore schiacciato da una pressa a Bellusco

Un operaio di 42 anni, L.A., ha perso la vita venerdì pomeriggio a Bellusco in un drammatico incidente sul lavoro. La tragedia si è consumata poco dopo le 17, in una ditta di carpenteria in via Dell'Artigianato, la Misani.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco da Monza, Lissone e Vimercate insieme ai mezzi di emergenza del 118, i carabinieri e la polizia locale cittadina. Per l'operaio, rimasto schiacciato sotto una pressa, purtroppo non c'è stato nulla da fare. Inutili i tentativi da parte dei sanitari di salvare la vita all'uomo. Nel tentativo di soccorrere il collega è rimasto ferito anche un altro operaio, un ragazzo di venticinque anni che ha rifiutato il trasporto in ospedale e non pare versare in gravi condizioni.

Ancora da chiarire l'esatta dinamica del dramma che è costato la vita al 42enne.