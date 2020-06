‘Ndrangheta, estorsioni, armi, droga e 22 arresti: duro colpo alla “locale” di Seregno

Ventidue persone arrestate e un duro colpo alla ‘Ndrangheta in Brianza e non solo. Nella mattinata di giovedì 11 giugno i carabinieri di Monza e Brianza e di Como hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare - emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano - nei confronti di 22 persone, tutte italiane e un serbo, ritenute, a vario titolo, responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione e acquisizione indebita di esercizi pubblici, reati commessi con l’utilizzo del metodo mafioso nonché detenzione e porto abusivo di armi ed associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

La complessa attività investigativa sviluppata dal Nucleo Investigativo dell’Arma monzese e dai militari della Compagnia di Cantù e coordinata dalla D.D.A. di Milano, ha permesso di documentare la pervasività della presenza sul territorio di una nota famiglia di ‘ndrangheta originaria del vibonese in continua espansione sia in Brianza che all’estero (Germania, Spagna e Svizzera). Accertata dai carabinieri un’azione di vero comando e controllo nei confronti della popolazione attraverso comportamenti tali da incutere timore ed omertà anche grazie alla spendita del cognome “Cristello”. Per 16 degli arrestati si sono aperte le porte del carcere, 4 sono finiti ai domiciliari e per 2 è stato disposto l’obbligo di dimora.

Seguiranno ulteriori dettagli.