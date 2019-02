Montagne di documenti e macchinari: blitz nell'ospedale abbandonato di Vimercate

Macchinari abbandonati, libri, e tanti documenti. È quanto ha trovato all'interno dell'ex ospedale Vimercate Jonny Polotto, videomaker che ha pubblicato il video su YouTube.

"Ho trovato un vero e proprio tesoro, fra attrezzatura e macchinari da milioni di euro e documenti che non dovrebbero stare lì", ha spiegato Polotto nella presentazione del video.

Il video

L'ospedale abbandonato

Il nosocomio di via Cereda è stato dismesso alla fine del 2010 quando l'ospedale è stato trasferito nella nuova sede in via Santi Cosma e Damiano. Era stato svuotato di pazienti e medici, ma numerosi macchinari, arredi e documenti sono rimasti nelle sale abbandonate.

Attualmente la vecchia struttura è di proprietà della Regione e, sulla carta, è dovrebbe essere riqualificato.