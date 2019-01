Rubati in ospedale 400 grammi di fentanil: è la "super droga" più potente di eroina e morfina

I medici lo avevano messo in una cassaforte chiusa a chiave. Ma, evidentemente, non è bastato.

Quattrocento grammi di "Fentanil" - un oppioide sintetico creato in laboratorio e utilizzato in medicina per la terapia del dolore - sono stati rubati il 31 dicembre scorso dall'ospedale Santa Maria delle Stelle di Melzo.

Il furto, su cui indagano i carabinieri, è preoccupante perché il Fentanil e i suoi derivati vengono spacciati come droga e hanno una potenza devastante: cinquanta volte più forte dell'eroina e cento della morfina, tanto che le dosi vengono "create" in microgrammi.

Il colpo - come raccontano "Il Corriere" e "iI Giorno" - è stato denunciato da un medico, che ha spiegato come le quattro fialette sparite fossero tenute in una cassaforte la cui chiave, però, non era "al sicuro".

A settembre scorso, l'Istituto superiore di sanità aveva lanciato l'allerta massima proprio sul Fentanil e i derivati dopo due decessi per overdose, uno dei quali avvenuto a Milano. A perdere la vita era stato un 39enne: a ucciderlo, avevano accertato le analisi, era stato l'Ocfentanil.