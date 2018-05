'Ritrovo abituale di pregiudicati': chiuso un bar

I carabinieri hanno chiuso per 10 giorni, a partire da lunedì 7 maggio, nei confronti di un bar via Cardinal Riboldi a Paderno Dugnano. La notizia è stata resa nota dai militari della compagnia di Desio.

Il provvedimento, firmato dal Questore di Milano su richiesta dei carabinieri, è scattato dopo numerosi controlli durante i quali "era stata rilevava l’assidua frequentazione da parte di pregiudicati del posto", precisano i militari.

Non solo, nell'ottobre 2017 il bar era stato teatro dell'arresto di uno spacciatore di 40 anni che utilizzava il locale "come base logistica" per la sua attività, sottolineano gli investigatori. L'operazione era scattata il 20 ottobre quando i militari della tenenza di Paderno Dugnano, al termine di un'appostamento durante il quale avevano documentato la cessione di 3 dosi di coca a un 33enne di Sesto, avevano arrestato il 40enne. In quell'occasione gli trovarono addosso altre 8 dosi di cocaina.