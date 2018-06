Entra in farmacia armato di pistola, terrorizza i commessi e si fa consegnare la cassa

È entrato in farmacia con una pistola in pugno. Si è avvicinato al bancone, ha mostrato la l'arma e minacciato i dipendenti. Attimi di tererore mercoledì mattina in via Buozzi a Paderno Dugnano. L'epilogo? Il malvivente è scappato con circa 140 euro in contanti: tutto quello che c'era nel registratore di cassa.

La rapina è avvenuta intorno alle 9 secondo quanto riferito dagli investigatori che stanno indagando sul caso. Secondo quanto riferito dai testimoni ai carabinieri il rapinatore aveva il volto nascosto da un cappellino e si è allontanato a piedi.