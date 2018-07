Tragedia della solitudine a Paderno Dugnano: anziano trovato morto nel suo appartamento

Tragedia della solitudine in un appartamento in via Edison, a Paderno Dugnano. Venerdì sera i carabinieri di Desio hanno trovato il corpo di un pensionato, morto da almeno tre giorni. Con ogni probabilità l’anziano, 73 anni, è morto per un malore o per un incidente domestico. Sulla salma è stata disposta l’autopsia. A dare l’allarme sono stati i vicini, preoccupati per il cattivo odore che proveniva dall’appartamento.

I vigili del fuoco sono stati costretti a segare le sbarre della finestra del bagno. Entrati nell’appartamento, hanno trovato il corpo del 73enne riverso a terra. Le condizioni del corpo, in avanzato stato di decomposizione a causa del caldo, fanno pensare che fosse morto da almeno tre giorni.

La cornetta del telefono era staccata e penzolante a terra. Forse il pensionato ha cercato di dare l’allarme. O forse, più probabilmente, aveva lui stesso staccato il telefono. Lo faceva spesso, per non essere disturbato dagli annunci pubblicitari. I figli erano in vacanza: per questo non si sono accorti di nulla.