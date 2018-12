Aggredisce e picchia l'anziana madre per i soldi: arrestato

Un uomo di 43 anni è stato arrestato lunedì sera è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Desio in via Leopardi a Paderno Dugnano. A chiedere aiuto sono stati alcuni vicini di casa. Quando i militari sono arrivati, hanno trovato l’uomo ubriaco.

Il 43enne aveva minacciato e malmenato la madre, 75enne, che non aveva più soldi da dare al figlio per comprare altra droga. Non era la prima volta che il tossicodipendente aggrediva la madre.