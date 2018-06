Viveva nel lusso, ma era disoccupato, aveva in casa oltre 2mila euro di droga: arrestato

Era disoccupato ma aveva un alto tenore di vita. Una circostanza che ha insospettito i carabinieri. Risultato? Le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo il 1° giugno a Paderno Dugnano, nei guai un giovane di 28 anni, già noto alle forze dell'ordine.

Durante una perquisizione i carabinieri hanno trovato 137 grammi di marijuana e 6 grammi di cocaina. Non solo, passando al setaccio l'abitazione è saltato fuori anche il kit dello spacciatore: bilancino, fornelletto, sostanze da taglio, materiale per il confezionamento. E per il giovane si sono aperte le porte del carcere.